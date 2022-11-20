Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Формула-2. Абу-Даби. Иваса выиграл последнюю гонку сезона, Другович – 2-й, Лоусон – 3-й, Сэрджант – 5-й

Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса выиграл заключительную гонку сезона «Формулы-2» в Абу-Даби. Иваса удерживал лидерство со старта заезда.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх