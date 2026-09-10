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1 047 подписчиков

«Слава богу, что серьёзных травм нет»: Дима Масленников рассказал об аварии в экспедиции по России

Дима Масленников обратился к подписчикам с тревожным сообщением. В личном Telegram-канале блогер рассказал, что попал в аварию во время экспедиции по регионам России.

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