Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки

Профсоюз Ver.di объявил забастовку, из-за чего в аэропорту Гамбурга были отменены все рейсы. Как сообщила пресс-служба аэропорта в своих соцсетях, профсоюз заранее не уведомил руководство авиационной гавани о предстоящей забастовке.
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