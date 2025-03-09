Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки

Профсоюз Ver.di объявил забастовку, из-за чего в аэропорту Гамбурга были отменены все рейсы. Как сообщила пресс-служба аэропорта в своих соцсетях, профсоюз заранее не уведомил руководство авиационной гавани о предстоящей забастовке.