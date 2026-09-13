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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максименко о том, что мечтает уехать в Европу: «Что вы курите, товарищи? Я игрок «Спартака». У меня нет испанского агента»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что не собирается уходить из клуба и переезжать в европейский чемпионат.

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