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«Гонка чемпионов». Резцова, Сливко, Казакевич, Смольская, Сола, Халили и Шевченко пробегут квалификацию в формате спринта

Соревнования пройдут в Рязани. 4 января женщины пробегут квалификацию в формате спринта на 3 км. По итогам всех стартов биатлонистов и лыжников будут сформированы составы на смешанную эстафету, которая пройдет 5 января.

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