Роспотребнадзор ответил на сообщение ВОЗ о возможной вспышке полиомиелита

В Роспотребнадзоре ответили на заявления ВОЗ о том, что Украина может принести в Европу полиомиелит. Российское ведомство отметило, что охват профилактическими прививками против полиомиелита в РФ поддерживается на уровне около 96%.
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