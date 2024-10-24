Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Роспотребнадзор ответил на сообщение ВОЗ о возможной вспышке полиомиелита

Роспотребнадзор ответил на сообщение ВОЗ о возможной вспышке полиомиелита

В Роспотребнадзоре ответили на заявления ВОЗ о том, что Украина может принести в Европу полиомиелит. Российское ведомство отметило, что охват профилактическими прививками против полиомиелита в РФ поддерживается на уровне около 96%.

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