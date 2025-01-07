РБК: Банк России может поднять ключевую ставку до 23 % годовых к концу 2025 года

Российский Центробанк может повысить ключевую ставку к концу 2025 года до 23%, но может и снизить до 13%, сказано в материале интернет-издания РБК, для которого опросили аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.
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