15+ человек, которые познали искусство лени на все 100

Одни крутятся по жизни как белки в колесе, а другие смотрят на них и не понимают, ради чего все это. Ведь вторые то уже для себя поняли, что можно особо не напрягаться, и жизнь в принципе не сильно изменится.
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