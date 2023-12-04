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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России

Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России

Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи, рассказал "Парламентской газете" зампред ГД Петр Толстой.

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Комментарии
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Cветлана
ни какой ювенальной юстиции нам в России не нужно...!!!!!!
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