Наказание за ложные доносы на семьи хотят ввести в России

Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи, рассказал "Парламентской газете" зампред ГД Петр Толстой.
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