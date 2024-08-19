У ВСУ зафиксирована нехватка боеприпасов на каховском направлении

Командир гаубичного артиллерийского дивизиона 81-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным Арзамас заявил о нехватке боеприпасов у Вооруженных сил Украины на каховском направлении (Херсонская область).
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