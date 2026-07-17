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Вертолёты Ка-52 и Ка-29 возвращаются в боевой состав морской авиации ВМФ России

Морская авиация Военно‑морского флота России 17 июля отмечает 110‑летие со дня основания. Как сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков в своей колонке для газеты «Известия», в боевой состав морской авиации ВМФ России начали возвращаться вертолёты Ка‑52 и Ка‑29 — ранее их предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французской постройки.

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