Вертолёты Ка-52 и Ка-29 возвращаются в боевой состав морской авиации ВМФ России

Морская авиация Военно‑морского флота России 17 июля отмечает 110‑летие со дня основания. Как сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков в своей колонке для газеты «Известия», в боевой состав морской авиации ВМФ России начали возвращаться вертолёты Ка‑52 и Ка‑29 — ранее их предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французской постройки.