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Регионы России

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SWK Energie запускает тариф meinGAMING для владельцев мощных игровых компьютеров

SWK Energie запускает тариф meinGAMING для владельцев мощных игровых компьютеров

Тариф предназначен для потребителей с высоким уровнем энергопотребления, связанным с играми, стримингом или же большим количеством устройств в домашнем хозяйстве.

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