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Алексей Ботика о форуме АИС-2026: «Риторика государства изменилась, но пока это выглядит как попытки найти новые варианты для сбора налогов»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика подвел итоги форума АИС-2026. – Я бы не спешил с выводами. Да, риторика [государства] изменилась.

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