Компанию X обвиняют в манипулировании сознанием и навязывании целевой рекламы

Правозащитники требуют прекратить практику манипулирования сознанием и наказать платформу за обман. Европейский центр цифровых прав, более известный под названием NOYB (Non Of Your Business), обвиняет компанию X * в незаконном использовании политических взглядов и религиозных убеждений пользователей для показа таргетированной (целевой) рекламы, передает Noi.