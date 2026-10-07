Ученые НГУ создали морозостойкий цемент для Арктики

Ученые из НГУ разработали новый морозостойкий "арктический цемент", подходящий для строительства в Арктике.
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