Монах Киприан объяснил, отвечают ли дети за грехи родителей

Монах Киприан объяснил о последствиях грехов родителей для их детей. В современном обществе часто можно услышать пословицу: «Не греши – подумай о детях», которая, как отмечает монах, актуальна и жизненно важна для каждого родителя.
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