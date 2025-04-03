Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на автомобили в конце марта

Как изменились цены на автомобили в конце марта

Во второй половине первого весеннего месяца три бренда снизили цены на свои автомобили. По данным агентства АВТОСТАТ, за период с 16 по 31 марта 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились только у трех марок.

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