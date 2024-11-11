Осужденного американца Блэка отправят в колонию за пределами Приморья

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, будет отбывать наказание в колонии, вероятно, за пределами Приморья, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Владимир Найдин.
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