Осужденного американца Блэка отправят в колонию за пределами Приморья

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, будет отбывать наказание в колонии, вероятно, за пределами Приморья, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Владимир Найдин.