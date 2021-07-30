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С Днем железнодорожника поздравили сотрудников ОАО "РЖД" в Уссурийске

С Днем железнодорожника поздравили сотрудников ОАО "РЖД" в Уссурийске

В канун профессионального праздника поздравления от депутата краевого Заксобрания принимали сотрудники Уссурийского территориального участка Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "Российские железные дороги".

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