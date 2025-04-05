Юрий Шалабаев поучаствовал в субботнике вместе с нижегородцами

Субботнее утро жители Приокского района начали ударно. Сегодня, 5 апреля, здесь, в сквере на улице 40 лет Победы, прошел субботник, в котором поучаствовали местные жители, активисты ТОСов, сотрудники различных предприятий.
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