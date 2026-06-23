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Новости ТМ

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В Невьянске у Вечного огня передали на вечное хранение копию Знамени 393-го зенитно-артиллерийского дивизиона

В День памяти и скорби, 22 июня 2026 года, у городского мемориала у Вечного огня в Невьянске состоялась церемония передачи в музей МО МВД России «Невьянский» копии Знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и гильзы с землёй Брестской крепости.

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