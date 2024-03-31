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Times of Israel: США представили альтернативный план военной операции в Рафахе

Times of Israel: США представили альтернативный план военной операции в Рафахе

США представили альтернативный план военной операции в Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel. По данным издания, председатель объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Херци Ха-Леви представил план Вашингтона, подразумевающий изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов для снижения рисков для мирного населения.

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