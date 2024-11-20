💪Сегодня на базе Новоаннинской ДЮСШ проходит прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 5-6 ступень (9-11 класс).
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💪Сегодня на базе Новоаннинской ДЮСШ проходит прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 5-6 ступень (9-11 класс).