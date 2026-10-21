Мадлен нашла убежище — но и здесь тень де Монтре настигает её. А правда, которую открыла сестра Мари, бьёт сильнее любого удара: имя мадам де Лаваль в последних словах конюха меняет всё.
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