Ученые обнаружили, что может существовать не только длительный COVID, но и «длительная простуда»

Новое исследование Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London), опубликованное в журнале eClinicalMedicine, показало, что люди могут испытывать долговременные симптомы — или «длительную простуду» — после острых респираторных инфекций, при которых тест на COVID-19 оказался отрицательным.