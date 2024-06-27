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Царьград

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Двойной удар по России. Зеленский представит план "узкому кругу" НАТО

Двойной удар по России. Зеленский представит план "узкому кругу" НАТО

Украинские генералы готовят двойной удар по России в контексте осеннего контрнаступления. И.о. президента Украины Владимир Зеленский представит план "узкому кругу" НАТО.

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