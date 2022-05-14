«Бавария» может купить Калайджича из «Штутгарта» на замену Левандовскому. У Саши 5 голов в 14 матчах Бундеслиги

«Бавария» может купить игрока «Штутгарта» на замену Роберту Левандовскому. Мюнхенский клуб не хочет отпускать 33-летнего поляка как минимум до истечения срока его контракта в летом 2023 года.

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