В 16 субъектах России до сих пор нет региональных брендов

В 16 субъектах Российской Федерации до сих пор не зарегистрировано ни одного регионального бренда. Об этом в среду, 12 февраля, заявила в рамках пленарного заседания Совета Федерации председатель Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.