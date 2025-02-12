В 16 субъектах России до сих пор нет региональных брендов

В 16 субъектах Российской Федерации до сих пор не зарегистрировано ни одного регионального бренда. Об этом в среду, 12 февраля, заявила в рамках пленарного заседания Совета Федерации председатель Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии