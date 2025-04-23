Зловещая эпоха: человечество у порога климатических катастроф Ирина ВальковаКогда в Японии впервые за 130 лет вершина легендарной Фудзиямы осталась без снежного покрова, это стало шоком не только для туристической отрасли, но и для всего научного сообщества.
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