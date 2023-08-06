Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).
ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал
Комментарии
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Nikolay Zakharov
СССР, является одним из создателей ВОЗ,после распада амеры почувствовали себя хозяевами всех этих ВОЗов,МУСов,ООНов и других международных органов,призванных бороться за Мир, здоровье, и другие необходимые населению земли атрибуты нормальной жизни.Под их управлением идёт глобальное уничтожение народов в различных регионах земли,особенно в тех странах,которые не согласны с диктатом США. Напрашивается вывод,что пора отсекать США, от всех дел,для этого надо создавать свои организации без их участия и перестать платить огромные взносы в их организации.
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4 час.
Yvan
Как кто-то недавно справедливо заметил "нет 72 полов, есть только два и ещё 70 разновидностей пидорасов". Что касается ВОЗ, до каких пор Россия будет кормить эту не только бесполезную, но и вредную организацию?
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3 час.
Валентин Щербаков
Вообще РОССИЯ просто обязана выйти из извращенного и нетралиционного ВОЗа, зачем нам такая скотская организация...
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59 мин.
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