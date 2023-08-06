ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Nikolay Zakharov

СССР, является одним из создателей ВОЗ,после распада амеры почувствовали себя хозяевами всех этих ВОЗов,МУСов,ООНов и других международных органов,призванных бороться за Мир, здоровье, и другие необходимые населению земли атрибуты нормальной жизни.Под их управлением идёт глобальное уничтожение народов в различных регионах земли,особенно в тех странах,которые не согласны с диктатом США. Напрашивается вывод,что пора отсекать США, от всех дел,для этого надо создавать свои организации без их участия и перестать платить огромные взносы в их организации.