ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
СССР, является одним из создателей ВОЗ,после распада амеры почувствовали себя хозяевами всех этих ВОЗов,МУСов,ООНов и других международных органов,призванных бороться за Мир, здоровье, и другие необходимые населению земли атрибуты нормальной жизни.Под их управлением идёт глобальное уничтожение народов в различных регионах земли,особенно в тех странах,которые не согласны с диктатом США. Напрашивается вывод,что пора отсекать США, от всех дел,для этого надо создавать свои организации без их участия и перестать платить огромные взносы в их организации.
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4 час.
Yvan
Как кто-то недавно справедливо заметил &quot;нет 72 полов, есть только два и ещё 70 разновидностей пидорасов&quot;. Что касается ВОЗ, до каких пор Россия будет кормить эту не только бесполезную, но и вредную организацию?
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3 час.
Валентин Щербаков
Вообще РОССИЯ просто обязана выйти из извращенного и нетралиционного ВОЗа, зачем нам такая скотская организация...
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59 мин.

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