«Ирак потерял около миллиона человек — за это кто-то должен ответить»

Вывода войск США и их союзников с территории Ирака так и не произошло в полном объеме, а само присутствие иностранных военных уже стало привычным фактором для местных жителей, заявил посол России в республике Эльбрус Кутрашев.
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