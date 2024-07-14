Палата представителей проверит сообщения об отказе усилить охрану Трампу

Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит информацию о том, что бывшему американскому президенту Дональду Трампу отказывали в просьбе усилить охрану незадолго до покушения на него.
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