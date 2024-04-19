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Как не уволиться с работы весной, когда все надоело: пять способов от психолога

Как не уволиться с работы весной, когда все надоело: пять способов от психолога

Стрессы на работе, усталость, накопившаяся после долгой зимы, плохое самочувствие из-за нехватки витаминов — все это запросто может спровоцировать настоящий нервный срыв и стать причиной усиления ощущений, что работа не просто вам перестала быть интересной — вы уже просто готовы все бросить и «уйти в закат».

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