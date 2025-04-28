Баранец о причинах отставки генерала Попова в 24 часа: "В народе говорят о крупном совещании". Военный эксперт рассказал, что генерала сняли с должности после того, как он очень остро и дерзко выступил против командования СВО, указав на его просчёты.
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