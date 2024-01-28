NASA обнаружило следы древнего озера на поверхности Марса

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил следы древнего озера на поверхности Марса. Космический аппарат исследовал грунт в кратере Езеро при помощи специального радара, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях, пишет Reuters.