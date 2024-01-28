Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    Почему этого гондона только сейчас стали искать!!! А не раньше, когда он был " в свободном доступе " !!!МВД России повтор...
  • Николай Арзамасцев
    Хоть бы объяснили, чем ЭТО д. гордону грозит физически или материально? А морально и публично ему это только в кайф!МВД России повтор...
  • Ната
    Сколько же дебилов в мире, ужас!Две экоактивистки...

NASA обнаружило следы древнего озера на поверхности Марса

NASA обнаружило следы древнего озера на поверхности Марса

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил следы древнего озера на поверхности Марса. Космический аппарат исследовал грунт в кратере Езеро при помощи специального радара, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх