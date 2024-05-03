РБК: Росстат заказал разработку новой методики оценки доходов и расходов россиян

В России усовершенствуют методику оценки доходов и расходов населения. Росстат разместил на сайте госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию статистического и методического инструментария для выборочных наблюдений за домохозяйствами, сообщил РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии