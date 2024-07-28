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Лихачев заявил об эффективности ВМФ России благодаря атомной составляющей

Лихачев заявил об эффективности ВМФ России благодаря атомной составляющей

Военно-морской флот (ВМФ) в России был бы гораздо менее эффективен без атомной составляющей. Об этом 28 июля заявил «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

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