Лихачев заявил об эффективности ВМФ России благодаря атомной составляющей

Военно-морской флот (ВМФ) в России был бы гораздо менее эффективен без атомной составляющей. Об этом 28 июля заявил «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.