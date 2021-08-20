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Историк спецслужб рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России

Историк спецслужб Макаров рассказал, как США в 1921 году раскручивали "цветную революцию" в России Вашингтон в 1921 году параллельно с официальной правительственной помощью голодающим в Советской России стал разворачивать подрывные действия и шпионаж против нее, при этом использовались и военные средства, что в совокупности создавало серьезную угрозу безопасности РСФСР – того, что сейчас называют "цветной революцией", но Москва вовремя пресекла эту деятельность, рассказал историк спецслужб Владимир Макаров.

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