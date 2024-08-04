Адвокаты диаспоры снова в деле, ведь «Рафик» снова ни в чем не виноват

И прежде чем перейти к сути статьи, хочу спросить у вас. Друзья, а вы вообще помните откуда взялась эта чудесная фраза о том, что «Рафик не уиновэн»? А я напомню, если кто не совсем понимает о каком Рафике идёт речь и в какой переплет он попал.