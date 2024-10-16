Детский сад построили в районе Внуково

В районе Внуково Новомосковского административного округа столицы построили детский сад на 350 мест. Здание возвели на бульваре Андрея Тарковского (дом 2) в составе жилого комплекса «Рассказово», расположенного между Киевским и Боровским шоссе в семи километрах от МКАД.