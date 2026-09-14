Президент Сербии анонсировал свою отставку

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Он сделал это заявление в эфире частного сербского телеканала Pink.
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