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Пятый канал

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«Баба-яга» выдала своих. Лучшее видео из зоны СВО

«Баба-яга» выдала своих. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Запорожской области.

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