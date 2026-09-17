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Уникальный образовательный маршрут запускают в УрФО: «Строим технологическое лидерство»

Уникальный образовательный маршрут запускают в УрФО: «Строим технологическое лидерство»

ТЮМЕНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Команды двух уральских вузов – Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) – с 19 по 23 октября проведут двойную стажировку под названием «Проектирование образовательного пространства, кампус и партнерства».

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