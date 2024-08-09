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Алаудинов: положение на Курском направлении тяжелое

Алаудинов: положение на Курском направлении тяжелое

Ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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