Алаудинов: положение на Курском направлении тяжелое

Ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.