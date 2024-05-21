СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) не принял предложенный Российской Федерацией проект резолюции о недопущении размещения оружия в космосе и предотвращении космической гонки вооружений.
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