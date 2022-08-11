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В Кузбассе за неделю клещи покусали более 300 человек

В Кузбассе за неделю клещи покусали более 300 человек

Как сообщили в кузбасском Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в медучреждения обратились 304 человека по поводу присасывания клеща, в том числе 59 детей, а всего с начала года клещи покусали 25 823 человека, 5 171 на момент укуса были детьми.

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