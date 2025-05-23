В Петербурге открылась выставка привезенных Петром I гравюр с примулой

В атриуме петербургского «Лахта центра» открылась выставка «Метаморфозы примулы», на которой представлены копии привезенных из поездок императором Петром I гравюр с примулой художницы и энтомолога Марии Сибиллы Мериан.
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