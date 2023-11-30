Больше половины россиян считают, что искусственный интеллект поможет в решении социальных и экологических задач

Результаты исследования Сбера и медиахолдинга Rambler&Co показали, в каких направлениях устойчивого развития, по мнению россиян, применение искусственного интеллекта (ИИ) будет наиболее эффективно и поможет в решении социальных и экологических задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии