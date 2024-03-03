Independent: В Британии многие евреи хотят уехать из-за всплеска антисемитизма

Многие представители еврейской общины в Британии обдумывают возможность покинуть страну из-за роста случаев антисемитизма после начала конфликта между Израилем и палестинцами в октябре 2023 года, как сообщает издание The Independent.
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