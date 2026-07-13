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Защита экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова обжалует приговор суда – 2 года колонии: «Считаем его чрезмерно суровым. С учетом времени в СИЗО уже есть право на УДО»

Сеймур Ханкишиев, адвокат бывшего гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова, заявил о намерении обжаловать приговор суда по делу о подкупе арбитров.

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